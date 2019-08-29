هيئة الطرق والمواصلات بدبي تنظم ندوة احتفالاً بيوم المرأة

المصدر: دبي ـ البيان

نظمت اللجنة النسائية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، ندوة استضافت فيها هالة بدري المدير العام لهيئة الثقافة والفنون في دبي، نائب الرئيس وعضو مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، ضمن احتفالاتها بيوم المرأة الإماراتية، الذي يقام تحت شعار «المرأة رمز للتسامح».

وتعتبر هالة بدري قدوة ومثالاً للمرأة الإماراتية الناجحة على الصعيد المهني وريادة الأعمال، حيث حصدت جائزة «أفضل سيدة أعمال لعام 2015»، كما صنفتها فوربس الشرق الأوسط ضمن قائمة أقوى 200 سيدة عربية لعام 2014، وتعتبر أول إماراتية تحصل على شهادة كلية «انسياد» في الحوكمة المؤسسية.

واستعرضت بدري خلال الجلسة الحوارية التي جمعتها بأعضاء اللجنة النسائية والقيادات النسائية في الهيئة، مسيرتها المهنية الرائدة وتجربتها الشخصية .