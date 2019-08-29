ملتقى في أبوظبي يستعرض فكر ونهج أم الإمارات في التسامح

المصدر: أبوظبي - وام

انطلقت أمس في مركز مؤسسة التنمية الأسرية بأبوظبي أعمال ملتقى «أم الإمارات رمز التسامح» تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية وذلك تزامناً مع احتفال الدولة بيوم المرأة الإماراتية.

حضر الملتقى معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام ومعالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، والدكتور مغير الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع ومريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، وعدد من المسؤولين والقيادات النسائية في الدولة.

وافتتح الدكتور مغير الخييلي الملتقى الذي تنظمه مؤسسة التنمية الأسرية بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع ومؤسسات القطاع الاجتماعي.

بدأت فعاليات الملتقى بكلمة مصورة لمعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي قالت فيها إن المرأة رمز التسامح هو شعار احتفالنا بيوم المرأة الإماراتية في عام التسامح، ويأتي من مبادرة كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وهذا يعكس تقدير سموها لدور المرأة الإماراتية التي يجب أن تكون نموذجاً للتسامح.

وأكدت معاليها أن الدولة تحتفل اليوم بالمرأة الإماراتية، وبأيقونة التسامح أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رمز التسامح، حيث تنظر بنات الإمارات لسموها كقدوة ملهمة لهن، ونموذج عالمي في العمل الإنساني ويشهد بذلك مبادرات سموها وعطاؤها وبصماتها الخالدة في كل المجالات، وخاصة في مجال العطاء فسموها سيدة العطاء الإنساني وهي رمز التسامح العالمي، وهي أيضاً القدوة والملهمة لكل نساء العالم وليس فقط للمرأة الإماراتية.

وألقى الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع كلمة قال فيها: إن يوم المرأة الإماراتية مناسبة تعكس المكانة التي بلغتها المرأة الإماراتية كشريك أساسي في عملية التنمية المستدامة، وذلك انطلاقاً من الثقة الكبيرة التي منحتها لها قيادتنا الرشيدة، حيث أولتها الدعم والاهتمام الكبيرين، والذي جعل منها مثالاً يُحتذى في تمكين المرأة.

وشهدت الندوة الحوارية «أم الإمارات رمز التسامح» مشاركة معالي الدكتورة ميثاء الشامسي بالحديث عن فكر ونهج أم الإمارات في التسامح، ومشاركة معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري بالحديث عن دور التعليم في نشر ثقافة التسامح بين الأجيال.

كما شاركت الدكتورة منى البحر، مستشارة في دائرة تنمية المجتمع بالحديث عن دور مؤسسات القطاع الاجتماعي في تعزيز قيم التسامح لدى الأسرة والمجتمع، والعقيد الركن عفراء الفلاسي قائد مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية، عن قيم التسامح لدى المرأة الإماراتية في المجال العسكري، وهيفاء الشمري مديرة إدارة الموارد البشرية في وكالة الإمارات للفضاء التي أنابت في المشاركة عن شيخة المسكري، الرئيس التنفيذي للابتكار في وكالة الإمارات للفضاء، والتي تناولت محور (بين الفضاء والابتكار- المرأة الإماراتية إنجازات وتطلعات).