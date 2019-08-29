وزارة الطاقة والصناعة وشرطة دبي تحتفلان بيوم المرأة الإماراتية

Ⅶ دبي - البيان

شهدت الشيخة فاطمة بنت حشر آل مكتوم مديرة جمعية سواعد الخير، احتفالية يوم المرأة الإماراتية التي نظمتها وزارة الطاقة والصناعة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي تحت شعار «المرأة رمز التسامح»، في مقر أكاديمية شرطة دبي، بحضور اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، والمهندسة فاطمة الفورة الشامسي الوكيل المساعد لشؤون الكهرباء والماء وطاقة المستقبل. وألقى اللواء بن فهد كلمة رفع فيها أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بمناسبة هذا اليوم، مؤكداً أن يوم المرأة يعد تكريماً وتشريفاً منحته «أم الإمارات» إلى كل إماراتية.