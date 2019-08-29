روضة الشامسي تشارك بجائزة الرابطة الدولية لقادة الشرطة

المصدر: دبي- البيان

شاركت النقيب خبير دكتورة روضة حسن مصبح الشامسي، رئيسة قسم الفحوصات الجنائية الخاصة في إدارة الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، في جائزة الرابطة الدولية لقادة الشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تمنحها كل عام لأربعين شخصاً من المهنيين المكلفين بإنفاذ القانون، ممن تقل أعمارهم عن 40 عاماً من مختلف دول العالم.

وأشاد اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، بمشاركة النقيب الشامسي وتمثيلها شرطة دبي كونها أول طبيبة شرعية عسكرية في الدولة تنال شهادة الدكتوراه في الطب الشرعي، ومديراً لمشروع انضمام مدارس حماية التابعة لشرطة دبي لمنظمة اليونيسكو العالمية، مؤكداً أن إنجازات المرأة الإماراتية اليوم يأتي ترجمة لتوجهات القيادة الرشيدة، وتنفيذاً لرؤية أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، التي مكّنت المرأة الإماراتية وكرّمتها.

من جانبها، هنّأت النقيب روضة الشامسي كل امرأة إماراتية بيوم المرأة الإماراتية، مؤكدة أن إنجازاتها كونها امرأة إماراتية إنما يأتي استمراراً لنهج القائد والمؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واليوم تمكنت المرأة من إثبات جدارتها في مختلف الميادين والتخصصات، فقد آمنت بنفسها وبرسالتها وبقدراتها اللامحدودة على العطاء حتى تمكنت من أن تكون رمزاً للإرادة والتحدي، وهي اليوم تمشي بخطى ثابتة وعزيمة لا تلين لترسيخ دورها العظيم في شتى المجالات متقلدة أرفع المناصب.