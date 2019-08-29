حكام عجمان والفجيرة ورأس الخيمة يعزون بوفاة سيف الغرير

المصدر: دبي - البيان، وام

قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة واجب العزاء في وفاة المغفور له سيف بن أحمد الغرير إلى نجلي وذوي الفقيد. وأعرب سموهم - خلال زيارتهم مجلس العزاء بمنطقة الخوانيج في دبي - عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم لأسرة وعائلة الغرير.. داعين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.

كما قدم واجب العزاء.. الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية وجمعة الماجد وعبدالله أمين الشرفاء المستشار في ديوان حاكم عجمان وحمد بن غليطة السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان ويوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة في ديوان حاكم عجمان وكبار المسؤولين وجموع من المعزين.