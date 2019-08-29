88 من سفراء التميز يصقلون مهاراتهم الرياضية

المصدر: دبي - البيان

يشارك 88 من طلبة برامج سفراء التميز الرياضي التي تنفذها وزارة التربية والتعليم خلال الإجازة الدراسية الصيفية لهذا العام في برامج تعليمية وتدريبية رياضية مكثفة تم تنظيمها في جامعات وأكاديميات رائدة في 4 دول هي الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وكوريا الجنوبية وفرنسا، بهدف صقل مهاراتهم الرياضية وتعزيز قدراتهم ولياقتهم البدنية والذهنية وإعدادهم للمشاركة في البطولات والمنافسات الرياضية وإعدادهم أيضاً كمدربين رياضيين وكقادة المستقبل في مختلف المجالات الرياضية.

وجهات مميزة

وشملت وجهات برامج سفراء التميز الرياضي كلاً من جامعة ماساتْشُوسَتْس أَمهرست University of Massachusetts Amherst (وتسمى اختصاراً جامعة «يُومَاس أَمهرست» UMass Amherst) في ولاية بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، ونادي «بيزا انطونيو دي سيولو» في إيطاليا، وأكاديمية «لا بيس» الرياضية La Base في فرنسا، وجامعة «هانيانج إيريكا» Hanyang University Erica في كوريا الجنوبية. وبلغ عدد سفراء التميز الرياضي المشاركين في كل من هذه البرامج 12 باستثناء برنامج جامعة ماساتْشُوسَتْس أَمهرست فقد شارك فيه 40 من سفراء التميز الرياضي.

ويتيح برنامج سفراء التميز الرياضي للشغوفين بمختلف أنواع الرياضة ومحبيها الفرصة التي تؤهلهم لتحقيق إنجازات رياضية متميزة على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، وتُطلعهم على أحدث المناهج التعليمية الرياضية العالمية وأفضل الممارسات الرياضية، وكذلك تصقل وتعزز قدراتهم ومهاراتهم الرياضية.

الأبرز في العالم

وقالت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة بوزارة التربية والتعليم، «صيف جديد ودورة جديدة من دورات سفراء التميز الرياضي. نتجه هذا العام إلى أربع وجهات تعد الأبرز في العالم في صناعة الأبطال الرياضيين، من خلال مناهج دراسية وتدريبية مجربة وفعالة. ونثق بأن تلبي هذه البرامج التي ينهل منها طلبتنا تطلعاتهم، وأن تروي شغفهم الرياضي، كي يتمكنوا عند عودتهم إلى أرض الوطن البناء على ما تعلموه، وليتمكنوا من خدمة وطنهم الغالي وتمثيله بشكل مشرف في الميادين الرياضية المختلفة».

وأضافت الشامسي، «كانت الرياضة على رأس أولويات وزارة التربية والتعليم عند تصميمها لمبادرة سفرائنا قبل أعوام قليلة، حيث لم يعد الرياضيون البارزون يعتمدون على مواهبهم الشخصية أو إمكاناتهم البدنية كما في السابق، بل تحولت الرياضة وتحقيق الإنجازات الرياضية في ميادينها المختلفة في السنوات الأخيرة إلى علم وصناعة واحتراف، وباتت تتطلب دراسات جادة وتدريبات موجهة ومحددة مسبقاً. ومن هنا كان اهتمام الوزارة بهذا البرنامج الذي لاقى ترحيباً كبيراً بين أوساط الطلبة ونجح في استقطاب العديد منهم».

تطبيق عملي

يركز برنامج جامعة ماساتشوستس أمهيرست الأمريكية على الجانب الصحي والتغذية الصحية السليمة اللازمة لتحقيق الأداء الرياضي المتفوق وذلك من خلال المحاضرات النظرية والتطبيق العملي المكثف للطلبة لتعريفهم بوصف العناصر الغذائية الرئيسية من فيتامينات ومعادن ودورها في بناء الجسم الرياضي، وإطلاعهم على كيفية اختيار غذائهم الصحي وكيفية قياس السعرات الحرارية في كل أصناف الغذاء اليومي لكل وجبة غذائية، ومعرفة مفاهيم توازن الطاقة وكيفية التحكم في الوزن.