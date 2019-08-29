اتفاقية بين «أبوظبي التقني» و«اللولو» لرعاية الملتقى العلمي

المصدر: أبوظبي - البيان

أبرم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني وإدارة مجموعة اللولو اتفاقية رعاية للدورة السابعة عشرة من الملتقى العلمي العالمي «إكسبو ملست أبوظبي 2019»، الذي ينظمه «أبوظبي التقني» خلال الفترة من 24-26 سبتمبر القادم، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبمشاركة نحو 2000 من شباب العالم المبدع ممن تتراوح أعمارهم ما بين 9-25 سنة، الذين يمثلون أكثر من 58 دولة، كما تشارك الإمارات بنحو 500 من شبابها الواعد الذين يشاركون أقرانهم من دول العالم أحدث المشروعات العلمية في 13 من مجالات العلوم والتكنولوجيا، والهندسة والرياضيات. وقّع الاتفاقية من جانب مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني مبارك سعيد الشامسي مدير عام المركز، ومن جانب إدارة مجموعة اللولو يوسف علي رئيس مجلس العضو المنتدب للإدارة.

الحدث الأكبر

وقال مبارك الشامسي المدير العام رئيس اللجنة العليا المنظمة للملتقى العلمي العالمي «إكسبو ملست أبوظبي 2019» عقب توقيع الاتفاقية، إن هذا الملتقى يعد الحدث الأكبر الذي يسلط الضوء على الإبداع العلمي للعلماء الشباب من جميع أنحاء العالم، وهو الأمر الذي يوجب التعاون مع نخبة من الشركاء الاستراتيجيين، ومنهم مجموعة اللولو باعتبارها من أكبر المؤسسات التجارية في المنطقة، معرباً عن ثقته في أن مسؤولي المجموعة سيعملون مع «أبوظبي التقني» لتحقيق الأهداف الوطنية والعلمية والمجتمعية المرجوة من هذا الحدث العالمي الكبير.

ولفت مبارك الشامسي إلى أن الملتقى يقدم فرصاً عديدة لتطوير العلاقات بين الثقافات والشباب والمؤسسات ومعلمي العلوم من خلال تبادل البحوث والمشاريع الفنية والاجتماعية، لافتاً إلى أن الملتقى يتضمن نخبة من ورش العمل والندوات، إضافة إلى عقد مؤتمر دولي يناقش مجالات الذكاء الاصطناعي، لتوفير مساحة للشباب لمناقشة الجديد من المشروعات ووجهات النظر حول التكنولوجيات الجديدة والمتقدمة.

تعزيز الإمكانيات

من جانبه، قال يوسف علي: «نحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذا الحدث الفريد الذي يعزز إمكانات الشباب الإماراتي في بناء مجتمع موجه نحو العلم والتكنولوجيا».