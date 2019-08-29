«طرق دبي» تعلن مواعيد تقديم خدماتها خلال عطلة العام الهجري

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن مواعيد العمل في جميع خدماتها خلال عطلة العام الهجري الجديد (1 محرّم) 1441، التي تشمل مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، ومترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني).

وأوضحت الهيئة أن مراكز إسعاد المتعاملين ستكون مغلقة خلال عطلة العام الهجري الجديد، على أن يستأنف الدوام في 2 محرّم 1441 هجرية. وسيعمل مركز إسعاد المتعاملين الذكي في أم رمول والمبنى الرئيس للهيئة كالمعتاد على مدار الساعة.

وستعمل محطات المترو كما يلي: الخط الأحمر (1 محرّم 1441 هجرية) من الساعة 5:00 صباحاً وحتى 12:00 منتصف الليل، وسيعمل الخط الأخضر من 5:30 صباحاً وحتى 12:00 منتصف الليل. وسيعمل ترام دبي (السبت إلى الخميس) من الساعة 6:00 صباحاً وحتى 1:00 صباح اليوم التالي، و(الجمعة) من 9:00 صباحاً وحتى 1:00 صباح اليوم التالي.

وستكون جميع المواقف العامة مجانية باستثناء المواقف متعددة الطوابق بتاريخ 1 محرّم 1441 هجرية، على أن يستأنف تطبيق التعرفة في 2 محرّم 1441 هجرية.

وفيما يتعلق بمراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني)، ستكون جميعها مغلقة بتاريخ 1 محرّم 1441 هجرية، على أن يستأنف الدوام الرسمي في 2 محرّم 1441 هجرية.