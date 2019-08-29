مناقشة توظيف الذكاء الاصطناعي في التخطيط الاستراتيجي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أنها ستنظم اليوم جلسة مفتوحة لنادي الموارد البشرية، وذلك باستخدام تقنية البث المباشر عبر الإنترنت، حيث يمكن متابعتها من خلال أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة عبر الرابط:

www.dreamcast.ae/fahr‏، حيث ستركز الجلسة على كيفية استفادة إدارات الموارد البشرية في المؤسسات من البيانات التي تمتلكها، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية، والاستفادة من تجارب الموظفين في وضع السياسات والخطط التطويرية للمؤسسة، حسب سلوى عبدالله مدير إدارة المشروعات والبرامج في الهيئة التي أوضحت أن الهيئة دعت كل موظفي الوزارات والجهات الاتحادية ومنتسبي النادي، والجمهور من داخل الدولة وخارجها إلى متابعة الجلسة التي تناقش موضوع العلاقة بين إدارة الموارد البشرية وإدارة الأفراد، وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً، حيث يتحدث فيها المدير التنفيذي للجمعية الأمريكية لإدارة الموارد البشرية SHRM في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا براد بويسون.

وذكرت سلوى عبدالله أن هذه التجربة هي الثانية من نوعها للنادي، حيث بثت الهيئة جلسة مماثلة عبر الإنترنت Webinar في يوليو الماضي، لافتة إلى أن اعتماد الهيئة لهذه التقنية يأتي انطلاقاً من حرصها على الوصول إلى أكبر شريحة من المهتمين والمختصين بالموارد البشرية من جميع مناطق الدولة، وكذلك الخبراء والمهتمين من خارجها.

مبادرات

ولفتت إلى أن نادي الموارد البشرية الذي أطلقته الهيئة في العام 2010، يعد إحدى مبادراتها الاستراتيجية، ويشكل منصة مجانية للتواصل الفكري والمعرفي بين المختصين والمهتمين بالموارد البشرية من كل قطاعات العمل بالدولة.