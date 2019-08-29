«الصحة»: إحلال وإنشاء 4 مستشفيات جديدة

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن عدد من المشاريع المستقبلية التي ستنفذها الوزارة بالتعاون مع وزارة تطوير البنية التحتية، وذلك ضمن جهودها الرامية لتطوير وتوفير الخدمات التشخيصية والعلاجية للمواطنين والمقيمين وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وتشمل إحلال وإنشاء 4 مستشفيات جديدة على غرار إحلال مستشفى صقر 72 سريراً في بطين السمر برأس الخيمة، وتوسعة مستشفى عبيد الله بإضافة 200 سرير، وإضافة أقسام جديدة ضمن حرم المستشفى، إضافة لإحلال مستشفى أم القوين 72 سريراً، وإنشاء مستشفى مجتمعي بسعة 36 سريراً في إمارة أم القيوين، وإنشاء مستشفى جويزع بسعة 500 سرير قابل للزيادة إلى 700 سرير في إمارة الشارقة حسب الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الذي أكد أن هناك عددا من المشاريع المستقبلية التي تعتزم الوزارة تنفيذها في مختلف المناطق التابعة لها.

توسعة

وأضاف أن الوزارة تخطط أيضا لتوسعة وتحسين أقسام الطوارئ في كل من مستشفى الفجيرة، ومستشفى صقر ومستشفى عبيد الله وكلباء وخورفكان والكويت ودبا والذيد، إضافة لإحلال مركز الرعاية الصحية في العوير، وإحلال مركز الرعاية الصحية الأولية في الراشدية بعجمان وإحلال مركز الرعاية الصحية الأولية بسدوره في رأس الخيمة، وإحلال مبنى الطب الوقائي بالذيد، وإحلال مركز الاسنان التخصصي في إمارة الشارقة ومركز الرعاية الصحية الأولية في الراعفة بإمارة أم القيوين.

تجهيز

وأضاف أن هناك عددا من المشاريع سيتم استلامها قبل نهاية العام، حيث دخلت مرحلة التجهيز مع فريق العمل وتشمل مركز كلباء الصحي ومركز معيريض الصحي ومركز خورفكان للأسنان، لافتا الى أن هناك مشاريع ما زالت قيد إجراءات التنفيذ وتشمل مركز المدينة الصحي في إمارة عجمان ومركز شيص الصحي في إمارة الشارقة قيد إجراءات التنفيذ مع دائرة الأشغال وإحلال مركز الذيد الصحي، وقد تم تعيين الاستشاري وتحديث قطعة الأرض والتنسيق مع وزارة تطوير البنية التحتية للإشراف على المشروع مع فريق وزارة الصحة ووقاية المجتمع واستشاري المشروع.