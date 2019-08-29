اليوم انطلاق قمة أقدر العالمية في موسكو

المصدر: موسكو - وام

تنطلق اليوم في المعرض والمركز التجاري في موسكو فعاليات قمة أقدر تزامناً مع منتدى موسكو العالمي وتستمر على مدار أربعة أيام.

واستكملت اللجنة العليا كل الترتيبات لإنجاح القمة ووصل عدد من الشخصيات المشاركة من دولة الإمارات العربية المتحدة لأرض الحدث من أجل المشاركة اليوم بفعاليات افتتاح القمة والتي من المنتظر أن تشهد حضوراً عالمياً متميزاً.

وتقام القمة هذا العام تحت شعار «تمكين المجتمعات عالمياً: التجارب والدروس المستفادة» وتهدف إلى إيجاد مجتمعات ممكنة وقوية قادرة على مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل وبناء مجتمعات يسودها الأمن والتسامح والسلام إلى جانب تعزيز العمل المجتمعي العالمي المشترك ودعم الحكومات والمؤسسات الدولية في تحقيق غاياتها وأهدافها.

وتتناول القمة هذا الشعار ضمن 3 جلسات رئيسية كل جلسة منها تضم عدداً من المحاور يقدمها نخبة من المتحدثين من وزراء ومسؤولين إماراتيين.

وتضم الدورة الثالثة من القمة عدداً من أوراق العمل التي تعكس توجهات واستراتيجيات دولة الإمارات العربية المتحدة في التعامل مع المسائل الجوهرية التي تناقشها القمة ضمن 26 ورشة عمل وثلاث حلقات شبابية تنظمها مختلف مؤسسات دولة الإمارات العربية وتضم كبار الشخصيات والخبراء والمتحدثين والفاعلين في المجتمع من مختلف أرجاء العالم بما يعود بالنفع على مختلف المجتمعات.

وقال المستشار الدكتور إبراهيم الدبل، الرئيس التنفيذي لبرنامج خليفة للتمكين «أقدر»: «نهدف من خلال قمة أقدر إلى مد جسور العلم والمعرفة والتعاون إلى خارج دولة الإمارات العربية المتحدة لمشاركة تجاربنا وخبراتنا ومعارفنا في مختلف المجالات.