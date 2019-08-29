وزارة شؤون «الوطني» تحصد جائزة «ستيفي العالمية»

المصدر: أبوظبي - البيان

فازت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بجائزة «ستيفي العالمية» الفئة الفضية 2019، وذلك في فئة أفضل إدارة موارد بشرية لعام 2019، متفوقة بذلك على أكثر من 4000 جهة عالمية حكومية وخاصة من 74 دولة من مختلف أنحاء العالم.

ويشكل فوز الوزارة بجائزة «ستيفي العالمية»، والتي تعد من أرفع الجوائز الدولية في مجال الإبداع والتميز المؤسسي والأعمال الدولية، وتُمنح لعدد محدود من المؤسسات الأكثر تفوقاً على مستوى العالم، إنجازاً نوعياً في مسيرة عمل الوزارة وتميزها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة الموارد البشرية.

وقال طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: «يشكل الفوز بهذه الجائزة العالمية المرموقة إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل الوزارة الحافل بالنجاحات في التطبيق الأمثل لأفضل المبادرات والحلول المبتكرة والاعتماد على الممارسات العالمية في إدارة الموارد البشرية والاستثمار بها لتطوير مستوى الكفاءة لديها باعتبارها ركيزة أساسية بتحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في ضمان تقديم كل الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي».

حافز

وأضاف: «هذه الجائزة بكل تأكيد هي حافز إضافي لكوادرنا البشرية من أجل تحقيق المزيد من التميز والريادة في الابتكار والإبداع وتطبيق أعلى المعايير في بيئة العمل وفق طرق وأساليب تواكب التطور وتضمن الاستمرار في تطوير الكفاءات الحكومية». وتوجه لوتاه ببالغ الشكر والتقدير إلى كل موظفي وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي كونهم داعماً رئيساً في تحقيق هذا الإنجاز، داعياً إلى مواصلة التميز في الكفاءة بالأداء الوظيفي العالي وصولاً إلى مستويات جديدة من الريادة والتميز.

من جهته، قال سامي بن عدي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: حصولنا على هذه الجائزة هو اعتراف بجودة المعايير العالمية التي نطبقها في التوظيف الأمثل لمواردنا البشرية، وتقديراً لجهودنا والعمل الجاد في تأهيل الكفاءات الوطنية لتكون قادرة على دعم مسيرة تميز دولة الإمارات في شتى المجالات».