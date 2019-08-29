أحمد الظاهري: الإمارات تعيش عرساً وطنياً في إطار المسيرة البرلمانية

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبل أحمد شبيب الظاهري، أمين عام المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي، كومون جيراشيسودتيجون نائب الأمين العام لمكتب مجلس الدولة في مملكة تايلند والوفد المرافق له.

ورحب أحمد شبيب الظاهري بالوفد الزائر ونقل لهم تحيات معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وأعضاء المجلس، مشيداً بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، مؤكداً أهمية الزيارة في تعزيز التواصل بين مختلف الشعوب، مشيراً إلى أن الزيارات المتبادلة بين مختلف المؤسسات تلعب دوراً مهماً في نقل المعرفة وتبادل الخبرات والتجارب في شتى المجالات، لافتاً إلى أن العلاقات القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة تايلند، تحظى باهتمام وتوجيهات القيادة الرشيدة في المجالات المختلفة بما يعود بالنفع على شعبي البلدين الصديقين.

فيلم

واستعرض أمين عام المجلس، خلال لقائه الوفد، فيلماً تعريفياً عن مسيرة الحياة البرلمانية في دولة الإمارات، وإنجازات المجلس ونشاطه ودوره في دعم مسيرة التنمية الشاملة، من خلال ممارسته لاختصاصاته الدستورية، وصلاحياته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية وكذلك جهود القيادة الرشيدة في تمكين المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين، وتعزيز نهج التسامح في المجتمع.

واطلع أمين عام المجلس الوطني الاتحادي الوفد التايلندي على تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم وتمكين المرأة في شتى المجالات وفق مبدأ تكافؤ الفرص، كما تعرف على دور واختصاصات المجلس الوطني الاتحادي التشريعية والرقابية والسياسية ومراحل تطور الحياة البرلمانية في الدولة منذ تأسيس المجلس في 12 فبراير عام 1972م حتى الآن.