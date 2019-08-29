72 % نسبة الإماراتيات بالقطاع المصرفي من المواطنين

المصدر: دبي - البيان

قال جمال الجسمي، مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، إن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية يأتي تقديراً كبيراً لدور المرأة الإماراتية في مضيها قدماً بخطوات ثابتة وسعيها الجاد نحو التقدم والتطور.

وأضاف «أفتخر بانتمائي لوطنٍ يحتفي بالمرأة ويُمهُّد دربها بفرص الارتقاء والتميز في جميع الميادين. نحتفل اليوم بالمرأة الإماراتية، وهي التي تدفع بعزمها عجلة التغيير في مجالات ريادة الأعمال والابتكار في الدولة».

وأعرب الجسمي عن كامل تقديره لسمو الشـــيخة فاطمـــة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في يوم المرأة الإماراتية، التي رسّخت أساساً متيناً للنساء الإماراتيات ليبلغنَ بإنجازاتهن ونجاحهن عنان السماء، لتتبوأ الإمارات مكانتها الرائدة والسبّاقة في مجال تمكين المرأة.

وأضاف أن المتابع لرحلة صعود المرأة الإماراتية، وبروز نجمها في دولة الإمارات، يلاحظ كّم الجهود والدعــم اللامحدود للقيادة الرشيدة حتى تمكنت من احتلال مواقع لا تقتصر فقط على الرجال، ولعل الشاهد على ذلك كون المرأة الإماراتية تشكل أكثر من 72% من إجمالي عدد المواطنين العاملين في القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن الاهتمام بالمرأة تدريباً وتعليماً كان وما زال محوراً رئيـــسياً في إدارة معــهد الإمارات للدراسات المصرفية، وذلك استرشاداً برؤية القيادة الرشيدة التي أولت المرأة اهتماماً كبيراً، باعتبــارها جزءاً أصيلاً من عــملية التـــنمية الشاملة والمســتدامة ونتج عن ذلك تزايد في إقبال المرأة على التدريب والتعليم المصرفي المتخصص.