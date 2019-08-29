%40 حصة الإماراتيات من رخص سيدات الأعمال في دبي

المصدر: دبي- البيان

نظم مجلس سيدات أعمال دبي، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، أمس، في مقر غرفة دبي لقاء احتفالياً بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، تحت شعار «المرأة الإماراتية في ريادة الأعمال»، وسط حضور بارز من رائدات أعمال وعدد من قيادات نسائية إماراتية، فيما ارتفعت حصة الإماراتيات من رخص سيدات الأعمال في دبي إلى 40% ما يعكس مشاركتهن الفاعلة في دعم اقتصاد الإمارة النابض بالحيوية والنشاط.

افتتحت الدكتورة رجاء عيسى القرق، رئيسة مجلس سيدات أعمال دبي الاحتفالية، وألقى علي إبراهيم، نائب المدير عام اقتصادية دبي كلمة ترحيبية كما تم تنظيم جلسة نقاشية أدارتها ليلى محمد الجاسم، مديرة إدارة المعرفة والابتكار في اقتصادية دبي، وشاركت فيها كل من الدكتورة عائشة البوسميط، مديرة إدارة الاتصال الحكومي في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وأنيسة الشريف، استشارية أسرية وتربوية ومؤسسة برنامج «تنشئة» بالإضافة إلى نورة عباس أحمد، مديرة إدارة التدريب في معهد الإمارات للدراسات المصرفية.

خير شريك

وأشادت القرق بالمساهمة البارزة للمرأة الإماراتية في تنمية المجتمع والوطن، والإنجازات التي حققتها ضمن مكتسبات الاتحاد، مشيرة إلى أن المرأة خير شريك لبناء هذا الوطن المعطاء، وركيزة لا يستغنى عنها في تربية الأجيال وتنمية المجتمع واستدامة الاقتصاد . وقال علي إبراهيم: «تعتبر المرأة شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، التي تقودها الإمارات ودبي على وجه التحديد.