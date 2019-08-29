48 % حصة الموظفات من إجمالي العمالة في سوق دبي الحرة

المصدر: دبي ـ البيان

أكدت سوق دبي الحرة أمس في احتفال يوم المرأة الإماراتية أهمية دور الإماراتية وإنجازاتها ومساهماتها في تطوير المجتمع وبنائه في جميع المجالات فيما يعزز السوق مساهمتها في قوة العمل لترتفع حصة المرأة في وظائف السوق إلى 48% من إجمالي عدد العاملين الذي يبلغ 6,100.

حضر الاحتفال عدد من مسؤولي السوق الحرة وفي مقدمتهم راميش كيدامبي، رئيس العمليات، وبرنارد كريد، نائب أول الرئيس-المحاسبة، وصبا طاهر، نائب أول الرئيس - المشتريات، ومايكل شميد، نائب أول الرئيس - دعم التجزئة.

وقال كولم ماكلوخلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: نتمنى لموظفات السوق الإماراتيات مستقبلاً زاهراً وإلى الإمام نحو مزيد من التقدم، وقد استقطبت سوق دبي الحرة إليها الكثير من الإماراتيات منذ 20 عاماً، ويعمل عدد منهن في مراكز إدارية عليا.