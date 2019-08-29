بصمة رائدة للمرأة الإماراتية في الطيران المدني

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

احتفت الهيئة العامة للطيران المدني بيوم المرأة الإماراتية ونظمت الهيئة ندوة بعنوان «طاقات نسائية في قطاع الطيران المدني» في مقر جامعة زايد في دبي بحضور الشيخة موزة بنت مروان آل مكتوم ونخبة من قيادات قطاع الطيران المدني، حيث أكد المشاركون أن للمرأة الإماراتية بصمة رائدة في مجال الطيران المدني.

وسلطت الندوة الضوء على إنجازات المرأة الإماراتية في قطاع الطيران المدني وسبل تطوير الطاقات النسائية وتوفير بيئة جاذبة للكفاءات الشابة ليكملوا مسيرة النجاحات التي حققتها المرأة الإماراتية في القطاع.

وقال سيف محمد السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، إن تميز المرأة الإماراتية ليس مستغرباً بل متوقع في مختلف المجالات، فمنذ الخطوة الأولى كانت المرأة شريكة الرجل في نجاح مسيرة الإنجازات التي تخطوها دولة الإمارات، وفي ظل الدعم الذي تسخره قيادتنا الرشيدة لتمكين المرأة فإنني استبشر خيراً بمستقبل تتخطى فيه المرأة آفاق النجاح وتعانق طموحاتها السحاب، حيث نسعى وبجهد في الهيئة العامة للطيران المدني أن نوفر بيئة جاذبة ومحفزة للمرأة في قطاع الطيران المدني.

قصة ملهمة

كما قدمت المهندسة فاطمة العنزي من الهيئة العامة للطيران المدني فقرة «قصة ملهمة» استعرضت خلالها تجربتها كأول مهندسة طيران في دولة الإمارات، وأهم محطات مسيرتها المهنية، والتحديات التي واجهتها لتصبح أحد أهم رموز قطاع الطيران في الدولة.