المنصوري: يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية غالية

المصدر: أبوظبي - البيان

قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، إن يوم المرأة الإماراتية هو مناسبة وطنية غالية على قلوب الإماراتيين لما يمثله من رسالة محبة واعتزاز بإنجازات «ابنة الإمارات»، واحتفاء بدورها الهام والحيوي في التنمية وتقدير لمساهمتها المتميزة والفاعلة في نهضة دولة الإمارات وتقدمها المستدام لتغدو في مصاف أفضل دول العالم.

وأضاف معاليه: «حققت المرأة الإماراتية خطوات سباقة ومتقدمة جعلتها في مرتبة الريادة على مستوى المنطقة في مجالات التنمية المختلفة، الأمر الذي يمثل ثمرة للدعم اللامحدود الذي تقدمه قيادتنا الرشيدة للمرأة الإماراتية وإيمانها بإمكاناتها وحرصها على تمكين المرأة وتزويدها بكافة أدوات النجاح لتسهم في تنمية وطنها ومجتمعها».

قيم التسامح

وأوضح وزير الاقتصاد أن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية لهذا العام تحت شعار «المرأة رمز التسامح» يعكس التقدير الواسع لدور ابنة الإمارات في ترسيخ قيم التسامح والعطاء والانفتاح الإيجابي على ثقافات العالم في المجتمع الإماراتي، مؤكداً معاليه أن دولة الإمارات تواصل جهودها في تعزيز منظومة التشريعات والقرارات والمبادرات التي تصب في دعم المرأة الإماراتية وتعزيز التوازن بين الجنسين، ومن أبرزها مؤخراً قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برفع تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% وهو نموذج متقدم في تمكين المرأة الإماراتية .

وأطلقت الوزارة باقة من المبادرات والفعاليات المتنوعة التي تحتفي بإنجازات المرأة الإماراتية، من أبرزها تنظيم زيارة لمتحف المرأة بدبي، وتقديم شهادات لموظفات الوزارة اللواتي لديهن مشروع تجاري، وتكريم أول موظفة إماراتية التحقت بالوزارة، فضلاً عن مجموعة من الفعاليات الثقافية والترفيهية مثل المسابقات والسحوبات والشعر وغيرها.