دور متزايد للمرأة في دعم التنمية والاستدامة

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفت «دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي»، ومجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، بيوم المرأة الإماراتية، تقديراً للإنجازات والمكتسبات النوعية التي حققتها المرأة الإماراتية.

وثمن حمد عبد الله الماس المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، ما تقدّمه الكفاءات النسائية الوطنية من دور محوري في دعم رؤية حكومة أبوظبي نحو تحقيق نمو اقتصادي متنوع قائم على المعرفة والاستدامة. وقال داغر المرر مدير عام مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، إن «يوم المرأة الإماراتية» هو مناسبة خاصة تأتي تكريما لدورها الفاعل في مجتمعنا كونها أثبتت قدرتها على تولي مختلف المهام الملقاة على عاتقها، والمضي على درب الريادة والتميز.

وقال محمد هلال الكعبي أمين عام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: «نفخر بريادة دولتنا التي تعتبر النموذج والقدوة في تمكين المرأة وتعزيز دورها في بناء ونهضة المجتمع، حيث حققت إنجازات مشهودة جعلت منها نموذجاً يحتذى».