صندوق أبوظبي للتنمية: المرأة شريك أساسي في رقي الوطن

المصدر: أبوظبي - البيان

نظم صندوق أبوظبي للتنمية أمس ندوة حوارية بعنوان «المرأة رمز التسامح» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية أكدت أن المرأة شريك أساسي في تنفيذ استراتيجيات الدولة التنموية ورقي الوطن.

واستضاف الصندوق رموزاً إماراتية لامعة استطاعت وبكل فخر أن تصنع لنفسها ولدولة الإمارات مكانة مرموقة ومشرفة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث استضاف الدكتورة المهندسة سعاد الشامسي أول مهندسة طيران إماراتية، والمهندسة أماني الحوسني أول مهندسة نووية في الإمارات.

وأكد محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لم تدخر جهداً لدعم المرأة وسخرت لها جميع الإمكانيات والفرص لتمكينها وأصبحت بفضل ذلك الدعم شريكاً أساسياً في عملية التنمية المستدامة، ومساهماً فعالاً في تنفيذ استراتيجيات وسياسات الدولة الهادفة لتحقيق النهضة الشاملة في دولة الإمارات عبر المساهمة بايجابية في القطات التنموية المختلفة.