محمد القاضي: بصمة مؤثرة في مسيرة التنمية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

قال محمد سلطان القاضي، العضو المنتدب لشركة رأس الخيمة العقارية، إن تخصيص يوم سنوي للاحتفاء بنجاحات المرأة الإماراتية يعكس تقدير القيادة الرشيدة للمرأة وحرصها على دعمها وتمكينها وإتاحة المجال أمامها للمشاركة في تعزيز الإنجازات التي جعلت الإمارات واحدة من أفضل دول العالم، عبر منحها الفرصة لترك بصمة مؤثرة في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة.

وأكد أن رأس الخيمة العقارية، وفي ظل استراتيجيتها المستمدة من رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بادرت ومنذ تأسيسها إلى فتح أبوابها أمام المرأة الإمـــاراتية لتشارك الشركة في طـــموحها الرامي إلــى تطـــوير قـــطاعات العــقار والسياحة ومرافق الترفيه في الإمارة بجانب أقرانها من الزملاء.