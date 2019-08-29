المرأة الإماراتية نموذج يحتذى في القطاع المالي

المصدر: دبي- البيان

أشارت نتائج استطلاع أجراه موقع لينكد إن «LinkedIn» العام الماضي، إلى أن النساء العاملات في القطاع المصرفي في العالم لا يشعرن بأنهن متساويات مع نظرائهن من الرجال في الحصول على فرص متكافئة إلا أنه وبمناسبة يوم المرأة الإماراتية فإنه من الرائع أن نرى الإمارات تبرز في هذا السياق كاستثناء للمفهوم السائد لاسيما لناحية حجم المواهب المحلية فيها.

وتمثل المرأة الإماراتية 75.3٪ من مواطني الإمارات العاملين في القطاع المالي وفقاً لبيانات مصرف الإمارات المركزي.

ويعد هذا الرقم الممتاز أعلى بنحو 20٪ من متوسط عدد النساء الإماراتيات العاملات في القطاع العام، الأمر الذي يجعل من القطاع المالي نموذجاً مشرقاً ومثالاً يُحتذى. ولكن ما هي العوامل التي أدت إلى هذا؟ وكيف يمكن تحقيق الأمر ذاته في قطاعات أخرى؟ وللإجابة عن تلك التساؤلات فمن المهم إدراك أن تحقيق هذا الهدف لم يكن بمحض الصدفة، كما تفيد جميع المؤشرات إلى أن نسبة 75٪ تلك قد تستمر في الارتفاع أو أنها ستحافظ على معدلاتها على أقل تقدير.