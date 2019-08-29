«تنظيم الاتصالات» تحتفي بإسهامات المرأة في الارتقاء بتقنية المعلومات

المصدر: دبي - البيان

احتفت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات بيوم المرأة الإماراتية وأقامت الهيئة العديد من الفعاليات والأنشطة الخاصة بهذه المناسبة، والتي عكست أهمية الدور الذي تلعبه المرأة الإماراتية في مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها الدولة.

وسلطت الفعاليات الضوء على الدور الكبير الذي لعبته المرأة الإماراتية في النجاحات المستمرة التي حققتها دولتنا في كل المجالات وفي الاتصالات وتقنية المعلومات على وجه الخصوص حيث تضمنت الفعاليات إعداد فيديو استعرض أهم الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية ودورها البارز في مسيرة التنمية.

وأرسل حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات رسالة نصية لكل موظفات الهيئة هنأهن بيوم المرأة الإماراتية، التي غدت رمزاً للعطاء والنجاح، في بيتها أو في مكان عملها. وقال: «استطاعت المرأة الإماراتية أن تثبت مكانتها وإمكانياتها في مسيرة النهضة والبناء التي تشهدها دولتنا الحبيبة، لقد أثبتت أنها على قدر الثقة التي منحتها إياها قيادتنا الرشيدة، وبأنها قادرة على استلام أعلى المناصب وقيادة أهم المؤسسات».