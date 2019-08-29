عبيد الزعابي: مشاركة بنهضة وبناء الوطن

المصدر: أبوظبي - البيان

قال الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن احتفاء دولة الإمارات بيوم المرأة الإماراتية يعكس مدى الأهمية والدور الكبير الذي منحته الحكومة الرشيدة للمرأة الإماراتية، إيماناً منها بأهمية مساهمتها وإفساح المجال لها للمشاركة بنهضة وبناء الوطن.

ولا بد هنا أن نشير وبكل التقدير والعرفان والامتنان لدور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطـــفولة الرئيس الأعــلى لمؤسسة التنمية الأســـرية، في تقــديم الدعم الاستراتيجي والتنموي الرائد للمرأة، لقد كان لحرص سموها على ترسيخ دور المرأة والارتقاء بمساهماتها في بناء الوطن، الأثر البالغ في تمكينها من خلال تطوير التشريعات وإنشاء المؤسسات التي تعنى بشؤونها وبناء قدراتها، وتوفير كافة سبل نجاحها في كافة ميادين العمل ورعاية الأسرة.