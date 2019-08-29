غرفة دبي تستعرض قصص نجاح الإماراتية بمجتمع الأعمال

المصدر: دبي- البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي ممثلة بمركز أخلاقيات الأعمال، أمس، ندوة خاصة احتفالاً بيوم المرأة الإماراتية، بمشاركة واسعة من سيدات ورائدات الأعمال، اللواتي اطلعن على تجارب إماراتية نسائية ناجحة، وعلى التقدم الذي حققته الدولة على صعيد المساواة بين الجنسين.

وشارك في الجلسة النقاشية، التي استعرضت أبرز قصص نجاح المرأة الإماراتية والتحديات التي واجهناها في سبيل تعزيز أعمالهن ومسيرتهن المهنية، كل من أمل مراد مدربة لياقة ورائدة أعمال، وعائشــة البـــلوشي، مدربة ورائدة أعمال وحائزة جائزة الإمارات للسيدات، وبخيتة المهيري، ضابط أول طيار في طيران الإمارات.

ووصف هشام الشيراوي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي يوم المرأة الإماراتية باليوم المميز، مشيداً بالمساهمة الإيجابية الفعالة للمرأة في دولة الإمارات، ودورها المهم في الارتقاء بمكانة المجتمع والاقتصاد الإماراتي.

وأقيم على هامش الندوة معرض لرائدات أعمال إماراتيات، استعرضن خلاله خدماتهن ومنتجاتهن أمام الحضور.