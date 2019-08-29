«أراضي دبي» تثمن دور الرائدات في صياغة المستقبل

المصدر: دبي- البيان

نظمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، احتفالاً داخلياً بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، بحضور المهندسة عزة سليمان عضو المجلس الوطني الاتحادي الرئيس الفخري لفريق سفراء السعادة وفريق بصمة سعادة المتطوعين وفرسان السعادة للصغار، إلى جانب كبار المديرين التنفيذيين في الدائرة وعدد من الموظفين والموظفات حيث تم الاحتفاء بالرائدات اللواتي خدمة الوطن في المجالات كافة، وفي صياغة المستقبل.

وقال سلطان بن مجرن المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: إن احتفال الدائرة بـ«يوم المرأة الإماراتية» يحتفي بمناسبة وطنية مهمة، للإسهام في إبراز إنجازات نساء الإمارات، وخاصة الرائدات اللواتي كرسن حياتهن لخدمة الوطن والإعلاء من شأنه، والحرص على تقدمه وازدهاره، وأضاف: «يأتي تنظيمنا لهذه الفعاليات دعماً لرؤية قيادتنا الرشيدة، التي تلهمنا وتحفزنا على بذل كل التضحيات، للوصول بوطننا إلى أعلى المراتب في كل المجالات.

وسلطت ماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في أراضي دبي، الضوء على جهود بنات الإمارات، وتطلعاتهن للإسهام في صياغة مستقبل البلاد.