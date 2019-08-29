بحث التعاون بين المعهد الدولي للتسامح والقنصلية التونسية

المصدر: دبي ـ البيان

استقبل الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني العضو المنتدب للمعهد الدولي للتسامح إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في مقر المعهد اليوم لطفي بن عامر قنصل عام الجمهورية التونسية في دبي، بحضور اللواء أحمد خلفان المنصوري أمين عام جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح، وخليفة الشاعر السويدي، مدير إدارة التسامح في المعهد.

وجرى خلال اللقاء استعراض سبل التعاون المشترك بين الطرفين، وآلية ترجمة أهداف وغايات عام التسامح والقمة العالمية للتسامح التي خرجت بجملة من التوصيات المهمة التي تعمل على ترسيخ التسامح كقيمة عليا لدى مختلف المجتمعات، كما اطلع الضيف على أبرز الأدوار والمهام التي يقوم بها المعهد.

وعبر القنصل التونسي عن شكره لمسؤولي المعهد على حسن الاستقبال، مبيناً أن الزيارة تعد بادرة لتعاون مثمر مع المعهد في سبيل خدمة الأهداف المشتركة، كما أبدى تقديره بالجهود التي تنفذ من حيث البرامج والمبادرات والأنشطة التي تنفذ على مدار العام.