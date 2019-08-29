«دار البر»: 81 ألف مستفيد من «الأضاحي»

المصدر: دبي - البيان

استفاد 83 ألفاً و112 شخصاً من 21 دولة حول العالم من مشروعي «الأضاحي» و«كسوة العيد»، اللذين أطلقتهما جمعية دار البر خلال عيد الأضحى المبارك من بينهم 81 ألفاً و810 أشخاص استفادوا من مشروع «الأضاحي» مقابل ألف و302 استفادوا من مشروع «كسوة العيد» بقيمة إجمالية بلغت مليونين و559 ألفاً و195 درهماً.

وأوضح عمران محمد عبدالله رئيس قطاع المشاريع الخيرية في «دار البر» أن الجمعية نفذت خلال موسم عيد الأضحى الماضي مشروعاً موسمياً خيرياً ثالثاً هو «حملة تيسير الحج لغير القادرين» استفاد منه 11 حاجاً من ساحل العاج والسودان.