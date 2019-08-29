40 ألف زائر لمعرض الصيد والفروسية خلال يومين

المصدر: أبوظبي- منى خليفة

استقبل المعرض الدولي للصيد والفروسية في أبوظبي، صباح أمس، الزوار بالفلكلور الإماراتي، ونغمات «العازي» الأصيلة، مسجلاً حضور أكثر من 40 ألف زائر خلال يومين.

ويقام المعرض برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، لمدة خمسة أيام حتى السبت المقبل، وحظي المعرض بمشاركة واسعة من قبل الصقارين وهواة الصيد والحرف اليدوية.

وأبدى الزوار إعجابهم بالتنوع، الذي تشهده فعاليات المعرض، لافتين إلى أنه منارة يستقطب القاصي والداني من هواة الصيد والقنص والفروسية وعشاق التراث، كما نجح في استقطاب أفراد المجتمع كافة ومن مختلف الفئات العمرية، حيث تفاوتت أعمار مرتاديه بين الكبار في السن والشباب، إلى جانب الأطفال الذين وجدوا في المعرض أجنحة تلبي رغباتهم، وفي الوقت نفسه تعرّف الأطفال إلى تراث دولتهم، لا سيما أن المعرض انعقد في فترة إجازة صيفية. وشهد المعرض العديد من العارضين، الذين يشاركون للمرة الأولى، إضافة إلى العارضين الحريصين على المشاركة السنوية في المعرض الأكبر من نوعه في مجال الصيد والفروسية والحفاظ على التراث، ويحظى المعرض هذا العام بالكثير من الفعاليات المتنوعة سواء المتعلقة بأجنحة ومنصات العارضين أو ساحات العروض الزاخرة بالفعاليات الرياضية والثقافية والتراثية، كما يحظى بتعدد وتنوع المشاركات واتساع مساحة المعرض في هذه الدورة التي تضم عارضين محليين وإقليميين ودوليين.

ويهتم المعرض بقضايا البيئة وحفظ الحياة البرية، ورفع الوعي بأساليب الصيد المستدام، ورياضات الصيد بالصقور وكلاب السلوقي، ويعطي عناية خاصة بتحفيز الجمهور على المشاركة في حماية الحيوانات المهددة بالانقراض مثل طيور الحبارى، وتم تجهيز العديد من الأنشطة التعليمية حول الصيد بالصقور والفروسية والبيئة والصيد المستدام، بالإضافة إلى العديد من المسابقات الرياضية والأنشطة الثقافية والترفيهية، والمزادات والمعارض الفنية.

أسلحة بنقوش وطنية

وأكد حمد سالم العامري، المدير العام لشركة كراكال الدولية أن الشركة حريصة بشكل دؤوب على عرض كل منتجاتها كل عام للجمهور، واعتادت الشركة عرض قطع مميزة من البنادق في كل عام، وقال لـ«البيان»: «عرضنا هذا العام بندقية بنقشات تعكس التلاحم بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، ونقشنا صورة من الإمارات وصورة من مدينة الرياض السعودية، وصورة من الاحتفال باليوم الوطني السعودي 89 من خلال فنانين محترفين قاموا بالنقش على السلاح المصنوع من أجود أنواع الخشب، وبندقية خاصة قمنا برسم نقوش تلمس التراث الإماراتي وحياة البداوة والحياة البحرية، وخريطة الدولة، وصنعت هذه البندقية من أغلى المواد في العالم».

600 ألف درهم

وتشارك «إيه أر بي الإمارات»، العلامة التجارية الرائدة والمتخصصة في لوازم سيارات الدفع الرباعي ومعدات الرحلات البرية، وإحدى الشركات التابعة لمجموعة المسعود، في المعرض، حيث قال وليد يوسف، مدير التشغيل، إنه يتوقع زيادة عدد المبيعات إلى أكثر من 600 ألف درهم، نظراً لمدى الإقبال الكبير من الشباب على تزويد السيارات بأحدث التقنيات.

وتشارك «إيه أر بي الإمارات» في المعرض للمرة الـ11 على التوالي، حيث ستستعرض على منصتها أحدث المنتجات والتقنيات المبتكرة الأكسسوارات السيارات، وستنظم سحوبات قيّمة تتيح الفرصة للمشاركين بالفوز بمنتجات «إيه أر بي الإمارات»، والتي تشمل ضواغط هواء (منفاخ الهواء المحمول لإطارات السيارات) وأجهزة القياس الرقمية والتماثلية، كما توفر الشركة خصماً يصل إلى 25% لزوار المعرض.

علاج الصقور

ويشارك مركز بندر الدرع للعناية بالصقور لأول مرة في معرض أبوظبي للصيد والفروسية، وعرض المركز أول سيارة طبية متخصصة لمعالجة الصقور بالعالم، وفق أحدث التقنيات.

وقال بندر الدرع، مدير المركز: «العيادة المتنقلة تم تصميمها بأياد سعودية، وجمعنا كل التقنيات من الأشعة والمنظار وجهاز التخدير والعمليات، وبلغت نسبة الأمن الحيوي إلى أعلى مستوى».

ويطمح المركز إلى المساهمة في رفع المستوى العلمي لطب الصقور وتدريب كوادره من خلال التواصل مع المجتمع المحلي والعالمي لطب الصقور.

بطولة عالمية

وقال يوسف الحوسني، مدير مركز الشارقة لرعاية الكلاب: «قمنا بتقديم أول بطولة عالمية معتمدة بالدولة للكلاب، شارك فيها 88 كلباً أصيلاً لملاك مواطنين، إذ تختص هذه البطولة باختيار أفضل السلالات الأصيلة للكلاب وتقييمها واختيار أجمل كلب من ناحية المواصفات الجسدية والمعايير العالمية الأخرى، ومركز الشارقة لرعاية الكلاب هو المركز الأول والحصري بالدولة والمعتمد لإقامة مثل هذه المسابقات، ونختص بالمحافظة على السلالات الأصيلة ومعايير تسجيلها، وبلغ عدد الكلاب الأصيلة المسجلة بالمركز نحو 365 نوعاً أصيلاً، ويعتبر هذا المعرض من أكبر المعارض التي نسعى من خلالها للوصول إلى المهتمين».

سكاكين صالح

وشهد جناح شركة تمرين الإماراتية الرائدة في مجال تصنيع وإنتاج وبيع سكاكين الصيد إقبالاً لافتاً من قبل زوار معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية من محترفي الصيد وهواه اقتناء القطع الفريدة من السكاكين في اليوم الأول والثاني للمعرض حيث تم طرح مجموعة متنوعة وفريدة من إنتاجها من سكاكين صالح، بالإضافة لأرقى منتجات مصنعي سكاكين الصيد العالمين، والتي ترتبط معهم بشراكة حصرية للأسواق الخليجية،

خدمات رقمية

وفرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي تزامناً مع المعرض الدولي للصيد والفروسية، من خلال القائمة الرئيسية في التطبيق على موقعها مجموعة من الخدمات الرقمية الخاصة بالأسلحة والذخائر للتسهيل على المتعاملين وزوار المعرض وسرعة الإنجاز.وأوضح العميد سالم حمود البلوشي رئيس اللجنة الأمنية المنظمة للمعرض أن وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي قامتا بتطوير برامج إلكترونية تخدم عمليات ترخيص اقتناء الأسلحة وتسريع إجراءات الحصول على الرخصة الخاصة بها.

جولة تفقدية

زار الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في دورته الحالية المقامة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. وتفقد عدداً من الأجنحة والشركات المحلية والأجنبية المشاركة في المعرض، وتعرف على بعض المؤسسات المشاركة ودورها في تنظيم الفعاليات التراثية والاهتمام بنشر ثقافة الصيد والقنص والمحافظة على عناصر الحياة الفطرية.

كما شملت الجولة كلاً من نادي أبوظبي للصقارين ونادي صقاري الإمارات ودائرة أبوظبي للثقافة والتراث.