قنصل عام باكستان: الإماراتيات نموذج يحتذى عالمياً

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أكد أحمد أمجد علي، قنصل عام جمهورية باكستان بدبي: «أن المرأة الإماراتية أصبحت من أوائل نساء العالم في التميز بكافة المجالات التي دخلت بها، وشاركت الرجل فيها مسيرة النجاح، حيث أصبحت نموذجاً يحتذى به لكل نساء العالم».وقال أحمد علي: «أتوجه بالتهنئة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، لدور سموها الريادي وعطاءاتها السخية التي مكنت المرأة الإماراتية ووفرت لها كل سبل النجاح والتميز حتى باتت في أعلى المراتب، كما أتوجه بالتهنئة لكل الإماراتيات على اختلاف مستوياتهن بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، وأؤكد أن الإماراتيات أصبحن نموذجاً ملهماً للعديد من المجالات الجديدة في شتى أنواع المهن».