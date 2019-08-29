حرم ولي عهد رأس الخيمة: المرأة تحظى بدعم القيادة

المصدر: رأس الخيمة - وام

أكدت حرم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، الشيخة شيخة بنت بطي بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، أن إنجازات المرأة الإماراتية بفضل من الله واهتمام وتشجيع قيادة الدولة ستتواصل بشكل أكبر خلال السنوات القادمة في ظل هذا العهد الزاهر للقيادة الرشيدة.

وقالت الشيخة شيخة بنت بطي آل مكتوم، في كلمة لها بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: «إن المرأة في دولتنا تحظى بدعم ورعاية القيادة الرشيدة ، حيث أتاحت الفرصة لها لممارسة دورها البناء حتى وصلت إلى مواقع متقدمة في اتخاذ القرار بالدولة».

وأكدت : «أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، هي القدوة والمثل الأعلى لنا ولبنت الإمارات وللمرأة الإماراتية في البذل والعطاء والتميز والعمل الإنساني والدفاع عن حقوق المرأة».