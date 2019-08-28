وزارة الثفافة وتنمية المعرفة وخلف الحبتور يطلقان جائزة عوشة بنت خليفة السويدي للشعر النبطي

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة ورجل الأعمال خلف الحبتور جائزة عوشة بنت خليفة السويدي للشعر النبطي وذلك تخليداً لإرثها الشعري وتكريماً لمكانتها وموهبتها الشعرية، وترسيخاً لدور المرأة الإماراتية وحضورها المؤثر على الساحة الثقافية والأدبية، فقد رفدت فتاة العرب الشعر العربي والمحلي بقصائد معبرة بفعل ما تحمله من مفردات وصور لغوية بليغة. ويأتي الإعلان عن جائزة عوشة بنت خليفة السويدي تزامناً مع احتفالات الدولة بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، باعتبارها رمزاً إماراتياً مشرفاً وأيقونة لنساء الوطن.

وتعد جائزة عوشة بنت خليفة السويدي جائزة سنوية، ستتولى وزارة الثقافة وتنمية المعرفة الإشراف عليها وإدراتها بشكل كامل من قبل لجنة مختصة سيجري تشكيلها خلال مرحلة لاحقة.

وأكدت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة أن الشاعرة الراحلة عوشة بنت خليفة السويدي " فتاة العرب" أضافت بصمتها المؤثرة على القصيدة الإماراتية وأسهمت في توسيع انتشارها وحضورها في المحافل الثقافية المحلية والاقليمية، كما أن شعرها يؤرخ لمراحل مهمة من التاريخ الحديث لدولة الإمارات والمنطقة بأكملها، ويشهد على تحولات مجتمعية وأدبية وثقافية في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت نورة الكعبي: " يسعدنا اليوم الإعلان عن جائزة عوشة بنت خليفة السويدي للشعر النبطي وذلك تقديراً لسيرتها الأدبية، وإنجازاتها الثقافية الحافلة بالعطاء، وإنتاجها الشعري الذي أضاف قيمة كبيرة للمكتبة العربية. لقد كانت فتاة العرب قامة شعرية، ومثالاً مشرفاً للمرأة الإماراتية، يحق لنا أن نفخر بإرثها الشعري وبما قدمته للأدب الشعبي من خلال هذه الجائزة".

وأشارت نورة الكعبي أن الجائزة ستسهم في اكتشاف مواهب شعرية شابة على الساحة الأدبية المحلية وستييح فرصة للموهوبين في المجال الأدبي في صقل مهاراتهم وتطوير قدراتهم ومخزونهم المعرفي من خلال نظم قصائد شعرية مستوحاة من إرث الراحلة حتى يبقى شعرها وإرثها حياً في نفوس الأجيال الناشئة.

بدوره قال رجل الأعمال خلف الحبتور: "يَغنى تاريخ الإمارات الحديث بسيدات عظيمات تركن أثراً تاريخياً في الشعر والثقافة والمجتمع الإماراتي ككل. نفتخر بالشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي، رحمها الله، كقامة أدبية ورمز كبير في الشعر النبطي، حيث تُثري قصائدها في الوطن والتاريخ والدين الذاكرة الإماراتية والخليجية. وحفاظاً على هذا التراث الثمين، يسعدني اليوم الإعلان عن جائزة عوشة بنت خليفة السويدي للشعر النبطي".

ومن المتوقع الكشف عن شروط الجائزة ومعاييرها وفئاتها خلال المرحلة المقبلة.

وتعد الشاعرة "فتاة العرب" رائدة من رواد الشعر النبطي في الإمارات. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد اختار لها لقب "فتاة العرب" بعد تكريمها وتقليدها وسام إمارة الشعر في عالم الشعر الشعبي في عام 1989.

يذكر أنّ "فتاة العرب" هي من مواليد المويجعي في منطقة العين، لكنها من سكان دبي، اعتزلت الشعر في أواخر التسعينات، وبقيت تروي أشعارها في مدح الرسول، صلى الله عليه وسلم. وقد تساجلت الشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي مع كبار الشعراء في الدولة، وعلى رأسهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشاعر أحمد بن علي الكندي، وسعيد بن هلال الظاهري. وقد وصفها المغفور له الشيخ زايد بأنها ركن من أركان الشعر.