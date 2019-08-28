منتسبات شرطة أبوظبي: المرأة الإماراتية.. منجزات وطموحات ترفد الازدهار

المصدر: البيان الإلكتروني

رفعت منتسبات شرطة أبوظبي أسمى أيات التهاني والتبريكات إلى أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، والذي يصادف اليوم الثامن والعشرين من أغسطس، تحت شعار "المرأة رمز التسامح"، تزامنا مع عام التسامح 2019.

وعبرن عن بالغ تقديرهن لجهود المرأة الإماراتية التي استطاعت أن تصنع لنفسها حيزا ً في المجتمع، ليكون لها حضوراً مميزاً واسهامات واضحة في مسيرة البناء والازدهار والتطور في الإمارات، ووجودها في جميع القطاعات ومنها المؤسسة الشرطية.