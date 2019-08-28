خليفة الزفين: شريكة في مسيرة الخير

المصدر: دبي - البيان

قال خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لـ «مؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب»، إن دولة الإمارات تحتفل بالمرأة الإماراتية التي تعدّ رمزاً من رموز النهضة والتنمية في المجتمع الإماراتي، وشريكة في مسيرة الخير والعطاء.

وتحتل المرأة في دولة الإمارات مكانة مميزة بفضل دورها المحوري في تأسيس الدولة، والمشاركة في عملية البناء والتطوير، حيث كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيّب الله ثراه» يؤمن بإمكانيات وقدرات المرأة، وأهمية تمكينها كشريك للرجل في مسيرة التقدّم والتنمية.

وأضاف، إننا نقف في هذا اليوم تكريماً وتقديراً للمرأة على مساهماتها في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها، وتميزها في كل ما تولته من مهام وأوكل إليها من مسؤوليات.