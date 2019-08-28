فهد القرقاوي: حققت إنجازات مشرّفة

المصدر: دبي - البيان

قال فهد القرقاوي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إن المرأة الإماراتية حققت إنجازات مشرّفة بفضل النهج الراسخ للوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي حرص على مناصرة ودعم المرأة في مختلف المجالات التنموية، حيث قال، طيب الله ثراه، «بناتنا جادات طموحات لا يصرفن وقتهن في اللهو والبطالة، إنهن يشكّلن إحدى دعائم مجتمع الإمارات، لأنها الابنة والأخت التي تحفظ حياتها، وهي الأم التي تربي الجيل الجديد، وهي باختصار كل شيء كيف يمكن أن نشكك في قدراتها؟ لقد منحتها الثقة وهي أهل لها».

وأضاف القرقاوي أن المرأة الإماراتية تألقت في الميادين المحلية والدولية والعالمية واستطاعت أن ترفع راية الدولة عالياً في ظل ما تتميّز به من عِلم ومعرفة ومهارات في شتى القطاعات.