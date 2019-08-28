سالم الموسى: مثال العطاء والتميّز

المصدر: دبي - البيان

قال سالم أحمد الموسى، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة «فالكُن سِتي أوف وندورز» إننا نحتفي مجدّداً بـ«يوم المرأة الإماراتية» تقديراً وتكريماً لبنات الإمارات اللّواتي قدّمن أمثلة مشرّفة في العطاء والتميّز بإنجازاتهنّ الرائدة في مختلف الميادين الثقافية والاقتصادية والفكرية والاجتماعية والإنسانية والسياسية، محققة رؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وضع دعائم متينة لجعل المرأة شريكاً فاعلاً في الإمارات وكان الداعم الأول للنهضة النسائية في قوله: «أنا نصير المرأة.. أقولها دائماً لتأكيد حقها في العمل والمشاركة الكاملة في بناء وطنها».