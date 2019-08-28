أحمد بن شعفار: شريك في التنمية

المصدر: دبي - البيان

أكدت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، التزامها بتمكين المرأة وتنميتها في جميع المجالات.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، «إننا نفخر اليوم بأن تكون المرأة الإماراتية هي الشريك الفعلي والمؤثر في دفع عجلة التنمية والتطوير في الدولة، كما أصبحت منافساً قوياً محلياً وعالمياً، بفضل إبداعاتها وإنجازاتها في كل القطاعات والتخصصات».

وأضاف، أن «إمباور تسعى دائماً لتمكين المرأة من خلال المساهمة في الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات 2015-2021، من أجل توفير حياة كريمة للمرأة.