«الاتحادية للجمارك»: المرأة ركيزة في منظومة العمل

المصدر: أبوظبي - البيان

تحتفل الهيئة الاتحادية للجمارك بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار «المرأة نموذج للتسامح» في إطار احتفاء الدولة السنوي بعطاء المرأة الإماراتية ومساهمتها الفاعلة في مسيرة التنمية وبناء المستقبل وخدمة الوطن في ظل الرعاية الكريمة للقيادة الحكيمة.

وقال علي سعيد مطر النيادي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك: بفضل التوجيهات السامية للقيادة الحكيمة والدعم اللامحدود من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تمكنت دولة الإمارات من تشييد نموذج عالمي يستند إلى الموروث الديني والتقاليد والعادات الإماراتية الأصيلة لدعم وتمكين المرأة الإماراتية في المجالات والقطاعات كافة.

وأوضح علي النيادي أن المرأة تعد ركيزة أساسية وهامة في منظومة العمل الجمركي بالدولة، مشيراً إلى أن المرأة أصبحت اليوم شريكاً في صنع القرار في قطاع الجمارك، ولها بصماتها الواضحة في مجال التفتيش والابتكار والإبداع الجمركي.