سعيد الرميثي: مكانة ريادية في الحديد والصلب

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد المهندس سعيد غمران الرميثي الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات، أن المرأة الإماراتية حققت مكانة متميزة في مختلف قطاعات الدولة حيث شاركت خلالها في نهضة وتنمية الدولة في ظل دعم القيادة الرشيدة التي أسهمت في تعزيز حضورها على الصعيدين المحلي والدولي.

وقال: «إن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هو مناسبة وطنية مميزة لتكريم المرأة الإماراتية التي أثبتت عطاءها الفاعل والمتميز لخدمة وطنها في جميع المجالات حيث سطرت قصص نجاح ملهمة في جميع مواقع العمل وأثبتت كفاءتها العالية وقدرتها على تحمل المسؤولية في قطاع الحديد والصلب وغيره من القطاعات ».

وأضاف : «نحرص في حديد الإمارات على تأهيل الكوادر النسائية المواطنة وتوفير بيئة عمل مناسبة وتضم الشركة 57 موظفة إماراتية في تخصصات متنوعة».