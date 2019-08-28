جمال لوتاه: ملامح مستقبل مشرق

المصدر: دبي - البيان

قال جمال عبد الله لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمداد»: «استطاعت المرأة الإماراتية بفضل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة أن تؤدي دوراً محورياً في صناعة الحاضر الزاهر للدولة وأن ترسم ملامح مستقبل مشرق يرتقي بمكانة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي. لقد تركت المرأة الإماراتية بصمتها في جميع ميادين العمل كشريك أساسي في النهضة التنموية التي شهدها المجتمع المحلي، إذ لطالما ساهمت في بناء الدولة وترسيخ أسسها.

وأضاف أننا ننتهز هذه الفرصة في إمداد لنبارك للمرأة الإماراتية بيومها الذي يقام هذا العام تحت شعار»المرأة رمز للتسامح"، ولنعبر لها عن بالغ شكرنا وتقديرنا لما قدّمته من تضحيات في سبيل سمو الوطن .