سلطان بن مجرن: الإماراتية أجزلت العطاء

المصدر: دبي - البيان

أكد سلطان بطي بن مجرن، المدير العام دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن «يوم المرأة الإماراتية» من المناسبات الوطنية التي نفخر جميعاً بالاحتفاء بها لإبراز إنجازات نساء الوطن، وللتذكير بأدوارهن الحيوية في كافة المجالات، لاسيما وأن مسيرة المرأة في الإمارات حافلة وتحمل العديد من الخصائص المميزة، بعد أن فتحت الأبواب أمامها، لتقوم بدورها الطبيعي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف أن المرأة الإماراتية تستحق هذا التكريم لحسن استجابتها وتفاعلاتها مع التوقعات المنشودة منها؛ فإلى جانب مسؤولياتها الجسام في تربية أبنائها ورعايتها لأسرتها، أجزلت العطاء في خدمة وطنها، حيث نشاهدها في كافة المجالات في القطاعين العام والخاص، ولا ننسى رائدات الأعمال اللواتي حققن إنجازات يمكننا المفاخرة بها أمام شعوب العالم.