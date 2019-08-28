الأسواق المالية ضمن الأكثر تمكيناً للمرأة

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

كثّفت أسواق المال في الدولة تعاونها على مدى السنوات الماضية مع العديد من المؤسسات الدولية والمحلية المعنية بشؤون تمكين المرأة والتوازن بين الجنسين، بهدف زيادة مشاركتها في تحقيق الأهداف الطموحة للأسواق، والمساهمة في تعزيز مكانة الدولة على المستوى العالمي.

واستحوذت النساء على نحو 30 % النساء من إجمالي عدد المستثمرين في أسواق الأسهم المحلية.وتسعى الأسواق لتعزيز حضور المرأة في القطاع بوجه عام ومجالس إدارة الشركات المدرجة بوجه خاص، في ظل المساعي لزيادة نسبة تمثيل السيدات إلى 20% في مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة، لاسيما أن هذا الملف يحظى بدعم كبير من القيادة الرشيدة، ويعد إحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة في مسيرة التنمية.

وتؤكد الأسواق أن مشاركة المرأة في مختلف الإدارات أعطت نتائج إيجابية، حيث أثبتت جدارتها بجميع ما أوكل لها من مسؤوليات، في إدارات وأقسام مفصلية عدة تتولاها المرأة في السوق بجدارة وكفاءة .

قاعدة ضخمة

ويمتلك سوق دبي المالي حضوراً نسائياً قوياً ضمن قاعدته الضخمة من المستثمرين التي تقارب 844 ألف مستثمر، حيث وصل عدد المستثمرات بنهاية العام 2018 إلى 246 ألف مستثمرة بنسبة 29% من إجمالي عدد المستثمرين، وبلغ إجمالي قيمة ملكياتهن من الأسهم المدرجة في السوق 7.8 مليارات درهم، في حين بلغت قيمة تداولاتهن خلال العام الماضي 7 مليارات درهم.

وحتفل سوق أبوظبي المالي بيوم المرأة الإماراتية وق الخليفة سالم المنصوري، الرئيس التنفيذي للسوقبالإنابة: «يحرص سوق أبوظبي للأوراق المالية على توفير بيئة ملائمة للمرأة الإماراتية يمكنها فيها استثمار طاقاتها، وتوظيف إبداعها ويحفزها على التميّز في هذا القطاع».

ويبلغ عدد الموظفات المواطنات العاملات في سوق أبوظبي للأوراق المالية حتى الآن 54 من إجمالي العاملين في السوق البالغ عددهم 130 موظفاً وموظفة أي بنسبة 41.5%، كما ويشغل العنصر النسائي 37% من الوظائف الإشرافية في السوق.

وعلى الصعيد نفسه، فقد بلغ عدد المستثمرات الإماراتيات في السوق مع نهاية النصف الأول من 2019 نحو 222 ألف مستثمرة يشكلن ما نسبته نحو 75% من إجمالي عدد المستثمرات الإناث في السوق، كما وتشكل المستثمرات الإماراتيات 51% من إجمالي عدد المستثمرين الإماراتيين الأفراد رجالاً ونساءً.

وبلغت إجمالي قيمة تداولات (بيع + شراء) المستثمرات الإماراتيات في السوق خلال النصف الأول ما يزيد على 1.4 مليار درهم.