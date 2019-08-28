«مساندة» تنجز 89% من أعمال مشروع مستشفى العين الجديد

المصدر: العين - داوود محمد

أنجزت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، 89% من أعمال مشروع تشييد مستشفى العين الجديد، والذي تنفذه بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، بكلفة تتجاوز 4.4 مليارات درهم، وذلك على مساحة بناء مقدارها 347 ألف متر مربع.

ويبلغ إجمالي عدد الأسرة في المستشفى الجديد 719 سريراً موزعة على الطب العام والجراحة والأطفال والأمومة، والرعاية المركزة، والتأهيل الطبي، وكبار الشخصيات، والأجنحة الملكية، علاوة على 104 عيادات خارجية تخصصية متطورة، و17 وحدة للتصوير الشعاعي والطبقي المحوري والمغناطيسي، و22 وحدة تخصصية للتشخيص والمنظار، وتتوزع الأسرة في المستشفى الجديد إلى 510 أسِرّة للطب العام والجراحة والأطفال والأمومة، و67 سريراً للرعاية المركزة، و142 سريراً للتأهيل الطبي، كما يشمل المستشفى مبنى للتعليم والمحاكاة مجهزاً بغرف محاكاة وقاعات تعليمية ومكتبة مركزية.

خدمات متميزة

وأكدت «مساندة» أن العمل جارٍ في المشروع وفقاً للخطة الموضوعة للتنفيذ، وحسب المدة الزمنية المقررة للإنجاز، مشيرة إلى أنها أنجزت 99% من أعمال مبنى الخدمات، و96% من أعمال المبنى الرئيسي، و97% من الأعمال الكهروميكانيكية، و89 % من الأعمال المعمارية.

3100 عامل

وأشارت الشركة في تصريحات صحفية إلى أن نحو 3100 عامل من خلال 6 عقود رئيسية يسابقون الزمن لإنجاز كافة أعمال المشروع في وقت قياسي وفقاً لأعلى المعايير وأرقى المواصفات العالمية، حيث بدأ العمل بالمشروع في مارس 2014، وتم الانتهاء من الأعمال الخرسانية للمبنى الرئيسي ومبنى الخدمات، وإنجاز أعمال الهياكل المعدنية للمشروع، وتشغيل وتسليم محطة الكهرباء الرئيسية.

وانتهت «مساندة» من تشغيل عدد 10 محطات فرعية من خلال التنسيق مع شركة العين للتوزيع والبدء في الاختبارات التشغيلية الأولية لأنظمة المستشفى الجديد طبقاً للخطة الموضوعة للبدء في تسليم مرافق المشروع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية - صحة، كما تم الانتهاء أيضاً من تركيب الألواح الضوئية في السقف.