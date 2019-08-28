«طرق دبي» تحفّز سائقي الحافلات العامة بمبادرات نوعية

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات حزمة من المبادرات القيّمة تسهم بشكل فعّال في خلق بيئة عمل إيجابية ومحفزة لسائقي الحافلات العامة التابعة للهيئة، وذلك في إطار سعيها لتحقيق استراتيجيتها الرامية إلى إسعاد الموظفين.

وقال عبد الله المير، مدير إدارة شؤون السائقين بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة: إن المبادرات تركزت على عدة محاور، أولها محور التدريب الذي يتضمن تسخير التكنولوجيا والتقنيات الذكية وأحدث المنهجيات العالمية في قطاع النقل العام لتعزيز منظومة تدريب سائقي الحافلات العامة من حيث تنمية وصقل قدرات القيادة المهنية لديهم وتنمية المهارات الفنية للتعامل مع الركاب، وثانيها محور التحفيز حيث تم إطلاق نظام مكافآت للسائقين المتميزين اشتملت على ثلاثة تصنيفات «سائق 3 نجوم، و4 نجوم، و5 نجوم»، وذلك تحفيزاً للسائقين على تفادي الممارسات الخاطئة وتعزيز إشراكهم في العملية التشغيلية، بحيث سيتم صرف مكافآت شهرية حسب استمرارية السائق على تجنُّب ارتكابها، الأمر الذي سيعزز التنافس الإيجابي في تحقيق أعلى معدل من الالتزام باللوائح والقوانين ورفع مستوى الانضباطية والسعي إلى تشغيل متميز ومما يساهم في إسعاد المتعاملين.

وأضاف: أما المحور الثالث فهو يتعلق بتعزيز الجانب الرياضي لدى السائقين، حيث تم توفير ملعب رياضي حديث في محيط مسكنهم، للترفيه والحفاظ على اللياقة الصحية، وتخفيفاً من ضغوط العمل، مما يجعلهم أكثر قدرة على الأداء المتميز، ورابعها محور الفعاليات الذي يشتمل على مسابقات رياضية وثقافية ودينية طوال العام والذي يساهم في إشراكهم في الفعاليات المختلفة المرتبطة بالمناسبات الدينية والوطنية وبالتالي تعزيز الولاء والانتماء والترفيه عنهم، وأخيراً، محور السكن، حيث تم استكمال المرحلة الثانية لسكن السائقين في منطقة جبل علي بقدرة استيعابية لقرابة 500 سائق إلى جانب المرحلة الأولى التي تسع نحو 250 سائقاً.