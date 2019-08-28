بلحيف النعيمي وسفير سنغافورة يناقشان النقل والبنية التحتية في الدولة

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في مكتبة بأبوظبي أمس صامويل تان تشي تسي سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة.

وناقش الجانبان المؤتمر العالمي لأنظمة النقل الذكية المزمع عقده في سنغافورة العام المقبل وآخر التطورات المتعلقة بالنقل والبنية التحتية في الدولة.

واستعرض معاليه المبادرات والمشروعات الرائدة والمبتكرة التي تنفذها الهيئة في إطار دورها التنظيمي والرقابي لقطاع النقل البري والبحري تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة التي تشكل خارطة طريق لاستراتيجية الهيئة ومبادراتها الطموحة.

وأكد سفير سنغافورة عمق العلاقات المتميزة بين الإمارات وسنغافورة، مشيداً بالقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وسنغافورة، وأوجه التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها وتوطيدها وإمكانات دعمها في مختلف المجالات خاصة في مجال المواصلات والنقل البري والبحري والبنية التحتية لما فيه خدمة المصالح المتبادلة للشعبين الشقيقين.