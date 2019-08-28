سفير الدولة في مسقط يبحث مع وزير الصحة العماني التعاون المشترك

المصدر: مسقط - وام

بحث محمد سلطان سيف السويدي سفير الدولة لدى سلطنة عمان مع الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة العماني سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في المجالات الصحية وعدد من المجالات الأخرى.

وأشاد السويدي خلال اللقاء بما حققته السلطنة من نهضة شاملة لاسيما على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وقدم السفير نبذة عن مسيرة القطاع الصحي في دولة الإمارات ومراحل تطوره والاهتمام الذي حظي به والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين وعرض الجهود الإماراتية واستراتيجيات التعاون بين دولة الإمارات والمنظمات الصحية الدولية والإقليمية مثل منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن جهود دولة الإمارات في توفير مظلة الرعاية الصحية والتي تجاوزت حدود الدولة في ظل مساهمة الإمارات في دعم برامج دولية لرعاية المرضى ومكافحة الأوبئة عبر برامج المنظمات الدولية مثل دعم برامج التطعيم ضد مرض شلل الأطفال ومكافحة الأمراض المستوطنة.

وتطرق الطرفان إلى تعزيز جهود التعاون بين الإمارات والسلطنة من خلال توفير أكبر قدر من التسهيلات لمواطني البلدين المقيمين على أراضي كل منهما.