بلدية عجمان تتصدر الإمارة في الربط الإلكتروني مع الهوية الرقمية

المصدر: عجمان - وام

أحرزت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، المركز الأول على مستوى عجمان في الربط الإلكتروني مع الهوية الرقمية في كافة تطبيقاتها الذكية، متصدرة بذلك ريادة التكامل الحكومي المشترك في خدماتها الإلكترونية والذكية مع الهوية الرقمية.

وأكد عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة، أن دائرة البلدية حققت إنجازاً جديداً يسطر في سجل نجاحها، مبيناً أن الكفاءات المؤهلة بالدائرة عملت على إنجاز المرحلة الثانية من مشروع الربط مع الهوية الرقمية، والذي يعد أحد الأعمدة الرئيسية في التحول الرقمي على المستويين الاتحادي والمحلي، وذلك من خلال إتاحة الولوج إلى خدماتها الذكية عبر الهوية الرقمية لكافة المواطنين والمقيمين في الدولة وفي كل من التطبيق الرئيسي للدائرة MPDA وتطبيق موقفي الذكي MAWQIFI.

تطوير

وأشاد النعيمي بالدور المحوري الذي تلعبه إدارة تطوير الخدمات الذكية في هذا المجال من خلال إدارة وتنفيذ الترابطات الإلكترونية مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية داخلياً ومن خلال نخبة من فريق العمل المتميز الذي يعمل وبشكل مستمر لمواكبة التطورات الحديثة في مجال التكنولوجيا وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية لدى الدائرة في التحول الرقمي وتحسين تجربة المتعاملين.

وأوضح أن المشروع يعمل على توفير قناة موحدة للتعرف على هوية المواطنين والمقيمين والتحقق منها وإثباتها واستكمال الإجراء في الخدمات المقدمة بالشكل القانوني، بالإضافة لتبسيط إجراءات التسجيل وتقليلها من خلال تحسين تجربة المتعاملين في استخدام تطبيقات الدائرة، وفي تفعيل دور الشراكة الفعال للدائرة مع هيئة تنظيم الاتصالات من خلال بناء قنوات تواصل موحدة للمتعاملين وبشكل آمن ومبتكر.

خصوصية

وأكد أن الربط مع الهوية الرقمية يتميز بمستوى عال من الخصوصية والأمان في المعاملات، حيث ساهم هذا المشروع في اختصار العديد من الإجراءات التي تتطلب الحضور الشخصي للمتعاملين، وخصوصا تلك الخدمات التي تستلزم توقيعه وتواجده الشخصي في مراكز الخدمات من الناحية القانونية، إذ إنه تم وضع إطار قانوني لنظام الهوية الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، بالتعاون بين هيئة الإمارات للهوية، وهيئة تنظيم الاتصالات، ووزارة العدل، يدعم العمليات التي يتم فيها استخدام «الهوية» في التقنيات الحديثة واستصدار تشريع ينظم هذه العملية.

وبدوره قال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، إن إنجاز مشروع الربط مع الهوية الرقمية، يعبر عن إيمان بلدية عجمان بأهمية التكامل والترابط بين مختلف الجهات الحكومية لتقديم بيئة رقمية تتيح توفير خدمات سهلة وسريعة، بما يؤدي لإسعاد المواطنين والمقيمين والزائرين في دولة الإمارات.