«الصحة»: السماح بإعادة تسويق مضاد حيوي وسحب دواء لهشاشة العظام

المصدر: أبوظبي - البيان

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع رفع التعليق المؤقت والسماح بتسجيل واستيراد وإعادة تسويق دواء (Daroxime 500 mg) الذي يستخدم كمضاد حيوي واسع المجال مضاد للجراثيم، وذلك لاجتياز المنتج للفحوصات المخبرية وإثبات جودته ومأمونيته عن طريق مختبر ضبط الجودة النوعية والأبحاث للمنتجات الطبية التابع للوزارة، كما قدمت الشركة المصنعة معاملة طلب تغييرات طفيفة على المستحضر وتمت الموافقة عليها.

وفي السياق، أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعميماً، أمس، للهيئات والمؤسسات الصحية في الدولة بشأن سحب جميع التشغيلات من دواء (Dibase 300000,100000 I.U) الذي يستخدم كفيتامين د لعلاج هشاشه العظام، وقالت الوزارة إن سبب السحب أنه «تم الذكر على غلاف الدواء طريقة أخذ هذه الحقنة في العضل والفم في الوقت نفسه»، وهذا لم يتم الموافقة عليه من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، علماً بأن المنتج قيد التسجيل في إدارة الدواء بالوزارة، ودعت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سحب المنتج في حال توفره.