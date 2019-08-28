قائد عام شرطة رأس الخيمة يتفقّد «مسرح الجريمة»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

تفقد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة قسم مسرح الجريمة في إطار خطة التفتيش السنوية الرامية لتطوير العمل ورفع مستويات الخدمة وتحقيق سرعة الانجاز بكل كفاءة واقتدار.

واطلع قائد عام شرطة رأس الخيمة خلال زيارته التي رافقه فيها العميد جمال أحمد الطير مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والمقدم حمد عبد الله العوضي نائب مدير مكتب القائد العام، والمستشار سيف الشفيري خبير التميز والأداء المؤسسي والاستراتيجي وعدد من الضباط، وكان في استقبالهم العميد عبد الله علي منخس مدير عام العمليات الشرطية بالإنابة على منظومة العمل في قسم مسرح الجريمة والآلية المتبعة في الكشف عن الجرائم وملابساتها باستخدام أحدث الأجهزة التقنية والمعدات المتطورة وآليات سرعة زمن الاستجابة للبلاغات الجنائية.

وترأس اللواء ابن علوان على هامش الجولة التفقدية اجتماعاً مع الضباط المعنيين في قسم مسرح الجريمة استمع خلاله إلى شرح مفصل عن طبيعة العمل في القسم وإلى الأفكار التطويرية والمقترحات التي من شأنها تحسين الأداء في العمل وضع الحلول للعقبات والإشكاليات التي تواجه تنفيذ المهام القسم وطرق تجاوزها بما يضمن أداء العمل بالشكل المطلوب، وبما يحقق رؤية وإستراتيجية وأهداف وزارة الداخلية ويعزز مستوى الجودة والتميز المقدمة للجمهور، مؤكداً في الوقت نفسه أن جميع الإمكانيات المادية والطاقات والخبرات البشرية مسخرة في سبيل تحقيق هذه الأهداف وإزالة أية عقبات تواجه العمل.

وثمّن اللواء النعيمي جهود منتسبي قسم مسرح الجريمة في شرطة رأس الخيمة من ضباط وأفراد ودورهم الحيوي في الكشف عن ملابسات الجرائم والإسهام في نشر الطمأنينة والأمان بين كافة شرائح المجتمع وأفراده.