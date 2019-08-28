«مرور دبي» و«الأمن الأردني» يناقشان القضايا المرورية

المصدر: دبي - البيان

زار وفد من مديرية الأمن العام في الملكة الأردنية الهاشمية، برئاسة العميد عمر الحراسيس، مدير إدارة الرقابة والتقييم والتطوير، والعميد حسن العدوان، مدير إدارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعقيد ناصر أبو سويلم، مدير إدارة التخطيط والتعاون الدولي من مديرية الأمن العام الأردنية، زار الإدارة العامة للمرور في القيادة العامة لشرطة دبي، وكان في استقبالهم العقيد جمعة بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة، وعدد من الضباط والأفراد، وذلك في إطار بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، إضافة إلى مناقشة أهم القضايا المرورية، ووضع الحلول لخفض معدل وفيات الحوادث المرورية والحد منها.

ورحب العقيد جمعة بن سويدان بالوفد الضيف مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مد كافة جسور التواصل مع جميع الجهات والمؤسسات الحكومية داخل الدولة وخارجها بما يحقق المصلحة العامة.

واستعرض العقيد جمعة بن سويدان أهم الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي وخصوصاً في مجال ضبط أمن الطريق، إضافة إلى دورها المهم في تقليل نسبة حوادث الوفيات من خلال تنظيمها للبرامج التوعوية والتشديد في الإجراءات الضبطية، وإطلاق العديد من المبادرات المجتمعية لمستخدمي الطريق.

وقدّم العقيد جمعة بن سويدان، شرحاً حول المهام والواجبات التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور في الحفاظ على أمن الطريق، وخفض أعداد الحوادث ووفيات الطريق، وفرض قانون يحافظ على الاستقرار، وبسط الأمن بين الناس، إضافة إلى الدور الذي تلعبه شرطة دبي في الحفاظ على الأمن والنظام العام بالإمارة، وما يتوافر لديها من إمكانات بشرية مؤهلة ذات كفاءة عالية، وتجهيزات وتقنيات حديثة تعد الأفضل على مستوى المنطقة.

واصطحب العقيد جمعة بن سويدان، الوفد الضيف بجولة تفقدية إلى الإدارات الفرعية لمعرفة طبيعة العمل والاطلاع على الإجراءات، ومن ذلك التعرف على عمل إدارة متابعة المخالفات ومسار سير الإجراءات، والخطط التنفيذية للإدارة، وكذلك آلية عمل الحجز الذكي للمركبات المطلوبة للحجز.